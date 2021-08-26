تفجيرات كابول قبيل استكمال مشروع الانسحاب الأميركي من أفغانستان!

الخبر:

سقط 15 ضحية على الأقل وأصیب العشرات في انفجارين إرهابيين وقعا خارج مطار كابول.

إعرابه:

ـ إذا ما تأكد تورط داعش في هذه العمليات الإرهابية، فإن السؤال الرئيسي سيكون لماذا حدث هذا بالضبط قبل أيام قليلة جدا من الانسحاب الأميركي الكامل من أفغانستان؟ ولماذا لم يحدث في الأيام الماضية؟ وهل هذا الانفجار مرتبط بانتهاء موعد إعلان الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟

ـ بغض النظر عن كون الإجابة على السؤال أعلاه إيجابية أم سلبية، فإن الحقيقة هي أنه وفي ظل هذا الانفجار، يمكن لطالبان من الآن فصاعدا أن ترسم خطا واضحا بين شعب أفغانستان ومختلف المجموعات العرقية والجماعات التكفيرية والإرهابيين، وأن تخطو في طريق واضح خلال الحملة لصد أعداء أفغانستان المحتملين.

ـ مما لا شك فيه أن معارضي الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، سوف يستغلون هذه القضية خير استغلال، على الأقل لتأخير انسحاب المحتلين.

ـ ليس من المستبعد أصلا أن تتكثف مثل هذه الإجراءات الإرهابية خلال الساعات والأيام القليلة المتبقية على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وذلك بغية الإخلال في عملية الانسحاب.