بعد لقائه الرئيس عون.. ميقاتي يغادر بعبدا دون أية تصريحات!!

العالم - لبنان

لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي والرئيسِ ميشال عون بشان تقديم التشكيلةِ الوزارية لكن القاء انتهى دون تصريحات من قصرَ بعبدا او ميقاتي.

ورغم أن اللقاء سبقه تفاؤلٌ في الشارعِ اللبناني بأنه سيتم خلالَه الاعلانُ عن التشكيلةِ الوزارية الا ان أي شي بشأن الحكومة لم يرشح عن اللقاء

ميقاتي كان قدر اعرب عن أمله في أنْ تحظى حكومتُهُ بموافقةِ الرئيس عون لكونِها ترتكزُ على التوازن المطلوب، وتضمُ شخصياتٍ غيرَ مستفزة لأيِ طرف.

مشاورات تأليف الحكومة دخلت أسبوعها الخامس منذ تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وشهدت الأسابيع الأربع الماضية اثنا عشر لقاءً بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف للتشاور في التشكيلة الحكومية التي يفرض الدستور أن تتم بالتعاون بين الرئيسين، إذ لا يستطيع طرف أن يفرضها على الآخر، كما لا بد أن تحظى بالثقة من مجلس النواب

سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طراف قال إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية وأنه أبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد وحثهم على تشكيل حكومة. لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي مازال عازما على تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني.



وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من تسعين في المئة ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.