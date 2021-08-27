العراق يعلن دخول طائرات 'بوينغ' متطورة للخدمة مطلع 2022

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة ان الشبلي بحسب موقع "الفرات نيوز" "استقبل يوم الخميس، في مكتبه، السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر وبحث معه تطوير واقع النقل في البلاد والنهوض بمستوى وتقنيات الناقل الوطني عن طريق زجه بطائرات حديثة متطورة من طراز بوينك وذلك حسب الاتفاق والعقد المبرم بين الطرفين منذ العام ٢٠٠٨".

وقال الشبلي :"تم التباحث حول آلية استكمال تجهيز العراق بطائرات البوينغ التي وصل منها ١٤ طائرة وبأنتظار دخول الطائرات المتبقية البالغ عددها ١٦ طائرة بعد تحديثها من طراز بوينغ 737 الى بوينغ 737 ماكس، وذلك حسب العقد المتضمن ٣٠ طائرة والتي ستدخل الخدمة بداية العام القادم 2022 وبواقع طائرتين كل عام حيث تضمن العقد ١٠ طائرات من طراز "787 دريم لاينر" لتي ستدخل الخدمة في شهر شباط من العام القادم على شكل دفعات".

واضاف "تم التباحث ايضاً بشأن فتح خطوط نقل مباشرة بين العراق واميركا لتواجد اعداد كبيرة واسعة من الجالية العراقية هناك ولتسهيل عودتهم الى أرض الوطن وزيارة اهلهم وذويهم اختصارا للوقت والتخفيف عن كاهل العراقيين جراء النفقات الباهظة الثمن".

وناقش الجانبان "آلية رفع الحظر الاوروبي المفروض على الناقل الوطني ورفع العقوبات لاستئناف عودة تحليق الناقل الوطني في سماء دول العالم أجمع".