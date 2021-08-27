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اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة تحمل بندقية في بغداد

اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة تحمل بندقية في بغداد
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، عن اعتقال ثلاثة متهمين من ضمنهم امرأة تحمل بندقية كلاشنكوف مع الة جارحة في بغداد.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان أمس الخميس، إنه "اثناء تفتيش العجلات المارة ضمن سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد واثناء تفتيش احد العجلات وبداخلها رجلين وامرأة وللشك الحاصل بسبب ادعاء احدهم بانه مريض حيث تم ملاحظة إخفاء السيدة التي معهم شيء ما تحت عبائتها".

وأضافت أن هذا الامر "استدعى امر السيطرة وعناصرها الاصرار على تفتيش السيدة من قبل العنصر النسوي حيث تم ضبط بندقية كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد و٥٥ اطلاقة وطبر وهراوة مخبأة تحت عبائتها"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا".

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