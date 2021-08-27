وزير الصحة اللبناني: كل مرتكب محتكر سيلاحق مهما علا شأنه

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وعدد حسن اليوم الجمعة في حديث صحفي​ نتائج المداهمات التي قام بها لمستودعات ​الأدوية​، قائلا: بيع ما قيمته مليارين ونصف من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم، بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم، مصادرة مضبوطات الشقة والمخازن الغير مرخصة في تول وزحلة وتعنايل، مشددا على ان لا تدخل للإفراج عن أي من الموقوفين الخمسة بقرار قضائي وبلاغ عن متوار، والحملة مستمرة.

وردا على اتهامه بالتساهل مع احد محتكري الدواء، أنه لم يتراجع عن موقفه كما تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بادرتُ الى نوع من التوضيح للمجرى الذي تسلكه الأمور وفق مقتضيات القانون وإشارات القضاء المختص.

وشدد ان لا تمييز بين محتكر وآخر، مشيراً الى ان الفاسد لا دين له، بل ان المتضررين منه هم بالدرجة الأولى الذين ينتمون الى بيئته ومحيطه، وانا ما عندي ذقن ممشطة، وكل مرتكب محتكر سيلاحق مهما علا شأنه، وليس هناك من غطاء او مظلة لأحد.

ولفت الى ان حزب الله لا يضع أي ضوابط أو عراقيل والدليل ان المداهمات الأخيرة شملت مناطق في الجنوب والضاحية كما شملت طرابلس وزحلة وبيروت وغيرها، وهي مستمرة.

وأوضح ان الأدوية المتواجدة في مخازن مستودعات الأدوية العامة هي مدعومة وواضحة بمجملها، ويمكن من خلال المداهمات تحديد نوع المخالفة مباشرةً. أمّا بالنسبة إلى مخازن الشركات المستوردة فإن التدقيق في وضعها يتطلّب مطابقة فواتير الاستيراد مع تحويلات مصرف لبنان ونظام التتبّع الإلكتروني لحركة الأدوية meditrack في الوزارة، وهذا ما أعملُ عليه حالياً مع مصلحة الصيدلة والتفتيش بعدما بادرَ مصرف لبنان الى تسليم بياناته أخيراً، ولن يُستثنى أحد لأنّ الموضوع بأهميته يَرقى إلى تهديد المواطنين بحياتهم في بعض الحالات.