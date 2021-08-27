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عدد مرضى كورونا في مستشفيات أمريكا عند أعلى مستوى في ثمانية أشهر

عدد مرضى كورونا في مستشفيات أمريكا عند أعلى مستوى في ثمانية أشهر
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الصحة الامريكية أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات تجاوز 100 ألف، أمس الخميس وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

العالم - الأميركيتان

وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي.

وخلال الأيام السبعة الماضية، تم إدخال ما يربو على 500 مصاب بكوفيد-19 إلى المستشفيات كل ساعة في المتوسط.

وبلغت ذروة المرضى بالمستشفيات في امريكا في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي عندما كان هناك 132,051 مصابًا بفيروس كورونا في المستشفيات، بحسب إحصاء رويترز.

ومع توسع حملة التطعيم سريعًا في أوائل عام 2021، انخفض عدد الحالات في المستشفيات ووصل إلى أدنى مستوى في عام 2021 عند 13,843 في 28 يونيو/ حزيران الماضي. لكن عدد المرضى في المستشفيات زاد فجأة في يوليو/ تموز عندما أصبحت السلالة دلتا شديدة العدوى هي الأكثر انتشارًا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد هذا الأسبوع إن البلاد يمكن أن تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل إذا زادت التطعيمات.

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