العالم - المغرب

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن المغرب سيغلق سفارته في الجزائر، وسيعود أفراد البعثة الدبلوماسية العاملون هناك إلى بلادهم، إلا أن قنصليتي المغرب في مدينتي وهران وسيدي بلعباس ستبقيان مفتوحتين.

يشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كان أعلن يوم الثلاثاء أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب الذي قال إنه ’’لم يتوقف يومًا عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر‘‘.

بالمقابل، أعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية عن الأسف لهذا القرار الذي وصف بأنه غير مبرر، مشيرًا إلى أن المغرب يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها القرار.