المستثمرون الاميركيون يضخون المال في السندات

العالم - الأميركيتان

وذكر البنك الأمريكي، استنادا إلى بيانات رسمية، أن صناديق السندات تلقت 13.3 مليار دولار، وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي أمس الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع.

وشهدت الأسهم تدفقات داخلة 12.6 مليار دولار فيما استفادت الأسهم الأمريكية من دخول تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي عند 6.2 مليار دولار.

وضخ المستثمرون المال في الأسهم خلال الفترة التي شهدت فيها الأسواق تذبذبا بفعل تكهنات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التحفيز ومخاوف حيال النمو الاقتصادي في ظل الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة أكبر نزوح للتدفقات، والبالغ 1.4 مليار دولار، منذ مارس 2021