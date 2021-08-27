الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل المحتلة

قوات الإحتلال تعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل المحتلة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 صحفيين خلال تغطيتهم اعتصاما لأهالي مسافر يطا جنوب الخليل المحتلة ضد مصادرة الأراضي.

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت اليوم الجمعة وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، في مسافر يطا جنوب الخليل المحتلة، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل المحتلة راتب الجبور إن "جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون".

وأضاف أن جيش الإحتلال أغلق الطرق المؤدية إلى مكان الفعالية وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

روابط ذات صلة

'اليونيسف': 'إسرائيل' قتلت 9 أطفال فلسطينيين وأصابت 556 آخرين خلال شهرين

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات كفر قدوم

صحيفة عبرية: غزة ستواصل تحدي حكومة الاحتلال وجيشها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

اميركا تغلق سجنا فدراليا في نيويورك

حريق ضخم في شمال شرق الصين

رئيس الوزراء المغربي: الملك مستعد لإقامة حوار من دون شروط مع الرئيس الجزائري

بالصور.. مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد

مجاهد: اعتقالات على خلفية تفجيرات مطار كابول