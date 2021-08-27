قوات الإحتلال تعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل المحتلة

العالم - الاحتلال

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت اليوم الجمعة وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، في مسافر يطا جنوب الخليل المحتلة، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل المحتلة راتب الجبور إن "جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون".

وأضاف أن جيش الإحتلال أغلق الطرق المؤدية إلى مكان الفعالية وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.