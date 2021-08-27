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طالبان تسمح للنساء العاملات في القطاع الصحي بمزاولة عملهن

طالبان تسمح للنساء العاملات في القطاع الصحي بمزاولة عملهن
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعت حركة "طالبان" النساء العاملات في قطاع الصحة للعودة إلى عملهن، وشددت على أنها لن تضع أي عراقيل أمام عودتهن لتنفيذ مهامهن على نحو طبيعي.

العالم - افغانستان

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر": "وزارة الصحة العامة للإمارة الإسلامية في أفغانستان تبلغ الموظفات بأن عليهن الاستعداد للعودة إلى تولي مهامهن بشكل دوري في المراكز وفي الولايات".

وشدد مجاهد على أن "الإمارة الإسلامية" لن تضع أي عراقيل أمام عمل النساء في القطاع الصحي.

وبعد إعلان الولايات المتحدة يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شنت حركة طالبان حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات قائلا إنه قام بذلك لـ"منع المذبحة" في أفغانستان.

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طالبان تسمح للنساء العاملات في القطاع الصحي بمزاولة عملهن