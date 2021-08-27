بانوراما .. قمة بغداد وزيارة طحنون بن زايد الى قطر

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول يعقد في العاصمة العراقية بغداد غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية. ويرمي المؤتمر الى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة الى الاستقرار السياسي. واعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين امير عبداللهيان يتوجه الى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر.



في ملف بانوراما الثاني قام مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، بزيارة مفاجئة ونادرة الى العاصمة القطرية الدوحة التقى فيها امير قطر تميم بن حمد ال ثاني، هذه الزيارة جاءت بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين. واتت ايضا بعد زيارة طحنون لتركيا ولقائه برئيسها رجب طيب اردوغان. واكد مراقبون ان الامارات تسعى برفقة السعودية والبحرين ومصر الى جانب تركيا وقطر، الى تخفيف حدة التوتر فيما بينها، بعد أعوام من العداء.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.