تحركات أمريكية جديدة في مضيق تايوان بعد تدريبات هجومية صينية

العالم-الامريكيتان

ويعتبر هذا الإجراء أحدث تحرك مما تصفه واشنطن بعمليات روتينية عبر ذلك الممر المائي الحساس، الذي يفصل تايوان عن الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرة "كيد" المزودة بصواريخ موجهة يرافقها زوق خفر السواحل "مونرو" أبحرا "عبر المياه الدولية وفقا للقانون الدولي".

وذكرت أن "العبور القانوني للسفن عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيط الهندي-الهادئ حرة ومفتوحة"، مضيفا: "الجيش الأمريكي يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وتقوم البحرية الأمريكية بمثل هذه العمليات كل شهر تقريبا مما يثير غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها ولم تنبذ أبدا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.