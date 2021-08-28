السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل أول حالة إصابة لغزلان بكورونا في العالم بأمريكا

تسجيل أول حالة إصابة لغزلان بكورونا في العالم بأمريكا
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأمريكية أمس الجمعة عن تسجيل أول إصابات لغزلان بكوفيد-19 في العالم ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

العالم - الأميركيتان

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأمريكية سجلت الإصابات بفيروس "سارس كوف 2" الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ"سارس-كوف-2".

وأضافت: "من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى".

وفي السابق، سجلت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.

روابط ذات صلة

دراسة تكشف خطورة "دلتا".. لماذا يزيد الضغط على المستشفيات؟

كم من الوقت تستطيع بقاء سلالة 'دلتا' على قيد الحياة في الماء؟

دراسة تكشف اللقاح الاكثر فاعلية ضد متحور 'دلتا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: كاميرا العالم علی الشريط الحدودي اليمني-السعودي

تحذير.. احتيال جديد على "واتساب" يفضح محادثاتك ويفقدك اموالك

تسجيل أول حالة إصابة لغزلان بكورونا في العالم بأمريكا

برلماني بريطاني يطالب بإطلاق سراح جميع المعارضين البحرينيين

علماء يحددون أبرز أعراض كورونا

السلطات المغربية توافق على "التلقيح الاختياري" للتلاميذ ضد كورونا