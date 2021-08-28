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إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة

إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الأطفال والنساء جراء حريق في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من بلدة الهول لمراسل "سانا" أن “حريقاً نشب عصر أمس الجمعة في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى”.

ولم تبين المصادر أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل ميليشيا (قسد) ولا يسمح لأحد الخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها.

وتحتجز ميليشيا (قسد) في مخيم الهول آلاف المدنيين المهجرين من منازلهم في ظروف مأساوية ونقص حاد في المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الأساسية.

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إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة