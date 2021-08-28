السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أحدث إحصائيات كورونا في روسيا .. وفاة 799 مصابا

أحدث إحصائيات كورونا في روسيا .. وفاة 799 مصابا
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

سجلت روسيا اليوم السبت 799 حالة وفاة و19492 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 798 وفاة و19509 إصابات في إحصائية أمس.

العالم - أوروبا

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6 ملايين و863541، منها 180840 حالة وفاة.

وتماثل للشفاء الكامل ما مجموعه 6 ملايين و131446 شخصا، وذلك بعد تعافي 19411 شخصا خلال اليوم الماضي.

وشهدت العاصمة موسكو استقرارا في عدد الإصابات اليومية بعد تسجيل 1498 حالة اليوم مقابل 1509 أمس، مع ارتفاع طفيف بالوفيات من 51 إلى 55.

وفي مقاطعة موسكو تم رصد 849 إصابة و20 وفاة جديدة مقارنة بـ786 إصابة و19 وفاة أمس.

وسجلت مدينة بطرسورغ 1406 إصابات جديدة بعدما كان الرقم 1395 أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 33 أمس إلى 36 اليوم.

روابط ذات صلة

بعد قرابة شهرين .. الهند تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية بكورونا

4 وفيات جديدة بكورونا في لبنان

علماء يحددون أبرز أعراض كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حيلة بسيطة ومبتكرة للمساعدة على التوقف عن التفكير كثيرا

غزة.. الإرباك الليلي يتجدد ومؤتمر مهم الليلة

ناشطة بحرينية تدعو حكومة بلادها للإفراج عن الأطفال المعتقلين

الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على حدودها مع العراق

أحدث إحصائيات كورونا في روسيا .. وفاة 799 مصابا

مزاد في امريكا..بيع مسدس بـ6 ملايين دولار استخدم في قتل "خارج عن القانون"