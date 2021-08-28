الصحة الايرانية: أكثر من 26 ألف إصابة جديدة و614 وفاة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 26 ألفا و34 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 895 ألفا و 448 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4002 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7845 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 117 ألفا و 98 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 614 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 105901 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 18.045.088 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 7.563.414 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 25.608.502 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و556 ألفا و 919 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة.