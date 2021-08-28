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مصر.. إجراء وزاري عاجل لـ"محاربة التشدد والتطرف"

مصر.. إجراء وزاري عاجل لـ
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

وجهت الأوقاف المصرية تنبيها إلى جميع المديريات، لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات "تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة".

العالم - لبنان

وقام هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بإصدار تنبيه، على جميع المديريات، "بسرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية وعضوية من يراه، لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق، والتنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة، بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة".

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، أكد هشام عبد العزيز "ضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به، أي منشورات معلقة سواء في لوحة أو غيرها، إلى التحقيق"، حيث أمر أن "تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه"، محذرا من أن "مخالفة ذلك تعد تقصيرا شديدا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، يستحق المساءلة التأديبية".

كما شدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بـ"التطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي من جميع المصلين".

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