السيسي: ندعم العراق ونرفض كافة اشكال التدخلات بشؤونه

وقال السيسي في كلمته خلال أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ، "يسرني أن اتواجد مجددا في العراق وأشكر رئيس الوزراء على دعوته"، مضيفا، "العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة".

وبين ان "العراق واجه التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة له ولدول الجوار"، موضحا، "نثق في نجاح العراق في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم"، مشيرا الى ان "مصر تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة الكاظمي".

وتابع، "سنقف سندا ودعما للحكومة العراقية بما يمكنها من صون أمن واستقرار العراق"، مردفا، "جاء التعاون الثلاثي بين مصر والاردن والعراق لترجمة الارادة السياسية لدى الدول الثلاث الى ارض الواقع".

وأكمل، "ندعم العراق في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه واستعادة دوره في المنطقة"، متابعا، "مصر ترفض الاعتداءات على الأراضي العراقيّة".

واوضح، "مؤتمر بغداد فرصة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات"، مؤكدا، ان "اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور في مواجهة أزمات المنطقة".

وذكر، "لقد باتت شعوب العالم تدرس التحديات من حولها وتسعى جاهدة لايجاد الحلول لها على اسس علمية".

وخاطب السياسي العراقيين بالقول: "الشعب العراقي امة عريقة وندعوكم للتعاون والمساهمة في إعمار مدنهم".