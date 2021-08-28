السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيسي: ندعم العراق ونرفض كافة اشكال التدخلات بشؤونه

السيسي: ندعم العراق ونرفض كافة اشكال التدخلات بشؤونه
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رغبته بالتعاون بين الدول الاقليمية اوعبر المحور الثلاثي مصر والاردن والعراق.

وقال السيسي في كلمته خلال أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ، "يسرني أن اتواجد مجددا في العراق وأشكر رئيس الوزراء على دعوته"، مضيفا، "العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة".

وبين ان "العراق واجه التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة له ولدول الجوار"، موضحا، "نثق في نجاح العراق في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم"، مشيرا الى ان "مصر تنظر للإنجازات المتحققة برئاسة الكاظمي".

وتابع، "سنقف سندا ودعما للحكومة العراقية بما يمكنها من صون أمن واستقرار العراق"، مردفا، "جاء التعاون الثلاثي بين مصر والاردن والعراق لترجمة الارادة السياسية لدى الدول الثلاث الى ارض الواقع".

وأكمل، "ندعم العراق في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيه واستعادة دوره في المنطقة"، متابعا، "مصر ترفض الاعتداءات على الأراضي العراقيّة".

واوضح، "مؤتمر بغداد فرصة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات"، مؤكدا، ان "اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور في مواجهة أزمات المنطقة".

وذكر، "لقد باتت شعوب العالم تدرس التحديات من حولها وتسعى جاهدة لايجاد الحلول لها على اسس علمية".

وخاطب السياسي العراقيين بالقول: "الشعب العراقي امة عريقة وندعوكم للتعاون والمساهمة في إعمار مدنهم".

روابط ذات صلة

العراق.. وصول جميع الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قبلان: سفن المحروقات الإيرانية بداية لتخليص لبنان من الاحتلال الاقتصادي الأميركي

مصر.. إجراء وزاري عاجل لـ"محاربة التشدد والتطرف"

ميقاتي: نتطلع إلى ان يحظى لبنان باهتمام المحتمعين في العراق

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. بغداد ومؤتمر التعاون والشراكة مع دول الجوار

التيار الحر يأمل أن يتجاوز عون وميقاتي محاولات بث الخلاف بينهما

السفير السوري في لبنان يكشف عن قصة اختفاء 5 سوريين بالسفارة