هذا ما أكد عليه المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري

العالم - مراسلون

محمّلين بالكثير من القضايا بدأ المشاركون من الاحزاب السياسية من المعارضة السوري في الداخل، وشخصيات فكرية وثقافية وسياسية وفئات شعبية، في مؤتمر الحوار الوطني السوري.

المشاركون في المؤتمر، عبروا عن تأكيدهم على الثوابت الوطنية ووحدة التراب السوري، حاملين معهم الامل بصناعة مستقبل افضل للاجيال القادمة واعادة اعمار سورية مابعد الحرب .



أطياف المعارضة المشاركون في اللمؤتمر دعوا لضرورة فتح مسار الحوار السوري السوري، وبناء دولة القانون لمكافحة ما اسموه الآفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودفع العملية السياسية للوصول الى حل سياسي بعد توقف الزمن لدى بعض الدول الداعمة للحرب على سوريا عند مؤتمر جنيف من دون ان يحقق ذلك اي نتائج تذكر.



المشاركون في جلسات المؤتمر، أكدو على ضرورة ان يعكس هذا المؤتمر مطالب الشعب السوري واحترام السيادة الوطنية ووضع حد لكل ما من شانه ان يعرقل الحل السياسي.

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