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في أول لقاء بينهما بعد سنوات من القطيعة..

الرئيس المصري  يلتقي في بغداد أمير قطر 

الرئيس المصري  يلتقي في بغداد أمير قطر 
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، السبت، في أول لقاء بينهما بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر.

وكان مصدر حكومي عراقي قال في وقت سابق إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري وأمير قطر في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر".

وأضاف: "من المتوقع جدا وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد".

وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قالت الرئاسة المصرية، إن "السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من آل ثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان".

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2017 عندما انضمت مصر للدول التي قاطعت قطر على خلفية الأزمة مع السعودية والإمارات.

وفي وقت سابق، قال رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد في العراق، رحمن الجبوري إن "هذه القمة ستكون مسودة لخارطة جديدة وتفاهمات بين دول المنطقة، تتعلق بالأمن والاقتصاد".

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