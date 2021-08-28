إختتام أعمال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون وهذا ما أكد عليه

العالم - خاص بالعالم

المؤتمر عقد بحضور الرئيس الفرنسي، والرئيس المصري، والملك الأردني، وأمير قطرونائب رئيس الإمارات، ورئيس وزراء الكويت ووزراء خارجية ايران والسعودية وتركيا.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراق أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر إن العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على جيران ولن يعود الى الحروب العبثية مع الجيران والاصدقاء.



الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته خلال المؤتمر أكد أن اجراء الانتخابات في موعدها سيكون نصرا للدولة العراقية، وقال انه موجود في بغداد من أجل سيادة العراق وتنميته ورخاء شعبه الذي عانى الكثير.

أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني ثمن الجهود المبذولة بارساء الاستقرار في العراق واشار الى ان العراق مؤهل للقيام بدور في فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن المنطقة تمتلك كل الطاقات للتعاون والتقارب لكن التدخل الاجنبي ادى الى عدم الاستقرار والتوتر الامني فيها.



وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه. وقال أن روابط السعودية مع العراق تاريخية ونابعة من حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد إن لم يكن العراق مستقرا فإن المنطقة لن تشهد الاستقرار، وبين ان تركيا ستستمر بتقديم الدعم للعراق لتحقيق الاستقرار.

المؤتمر إختتم أعماله بتشديد المشاركين على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية، بما ينعكس ايجابيا على استقرار المنطقة وأمنها.

وجددوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي، كما أثنو على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الارهاب.

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