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الكاظمي لعبداللهيان: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة

الكاظمي لعبداللهيان: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

ثمن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، دور العراق في التقريب بين وجهات النظر، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تطلع العراق، لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اختتمت أعماله اليوم".

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء، على "أهمية التعاون المشترك، والعمل الثنائي؛ من أجل تلبية قضايا المنطقة، واحتياجات شعوبها في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار".

وأشار إلى "تطلع العراق، لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة؛ لتنمية مصالح الشعوب، وتدعيم الاستقرار، وفرص التنمية الاقتصادية، والتعاون الإنمائي".

من جانبه، ثمّن عبد اللهيان "دور العراق في التقريب بين وجهات النظر، مؤكداً حرص حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقرار العراق، وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني، "موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش، عادّاً مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوةً بالاتجاه الإيجابي في تعزيز الشراكة والتعاون بين دول المنطقة".

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