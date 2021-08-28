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فرنسا.. 160 ألف شخص شاركوا في تظاهرات مناهضة للتصاريح الصحية

فرنسا.. 160 ألف شخص شاركوا في تظاهرات مناهضة للتصاريح الصحية
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية أن حوالي 160 ألف شخص شاركوا في مظاهرات نظمت في البلاد احتجاجا على التصاريح الصحية.

العالم - أوروبا

وذكرت قناة "بي إف إم تي"، أن "اليوم كان السبت السابع على التوالي الذي ينزل فيه معارضو التصاريح الصحية إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "تم التخطيط للتجمهر في أكثر من 200 موقع احتجاج في فرنسا، وقع العديد منها في العاصمة باريس".

وحسب بيان وزارة الداخلية: "شارك أكثر من 175 ألف شخص في مظاهرات السبت الماضي، ونحو 215 ألفا في السبت الذي سبقه".

وأصبحت التصاريح الصحية في فرنسا اعتبارا من الـ9 من أغسطس الجاري إلزامية لارتياد المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق الكبيرة، وللسفر بالطائرة وقطارات المسافات الطويلة.

وتفترض الوثيقة مرور دورة كاملة من التطعيم ضد "كوفيد – 19"، واختبارا سلبيا لعدوى الفيروس التاجي أو تأكيد على الشفاء من المرض.

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فرنسا.. 160 ألف شخص شاركوا في تظاهرات مناهضة للتصاريح الصحية

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