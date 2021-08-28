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طالبان تستنكر الغارة الأميركية ضد داعش في أفغانستان

طالبان تستنكر الغارة الأميركية ضد داعش في أفغانستان
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

دانت حركة "طالبان" الغارة التي شنتها الولايات المتحدة أمس الجمعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

العالم - افغانستان

وأكد المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد في حديث لوكالة "رويترز" اليوم السبت، أن الغارة الأميركية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة امرأتين وطفل، معتبرا إياها "اعتداء صارخا على أراضي أفغانستان".

وشدد على أنه كان يجب على الولايات المتحدة إبلاغ "طالبان" مسبقا بنيتها تنفيذ الغارة.

وأعلن البنتاغون اليوم أن غارته التي جاءت في ولاية ننكرهار شرق أفغانستان أسفرت عن تصفية اثنين من قياديي تنظيم "داعش" وإصابة ثالث، دون وقوع خسائر بين المدنيين.

ونفذت هذه الغارة بعد تفجير محيط مطار كابل الخميس الماضي الذي أودى بأرواح 200 شخص بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 عسكريا أميركيا، في أكبر خسارة يومية للولايات المتحدة في قواتها منذ عشر سنوات.

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