شاهد.. قمة بغداد وحمل أکثر من الطاقة

العالم - خاص بالعالم

وقال الجواهري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الجانب الايجابي من المؤتمر يكمن في حصول لقاءات جانبية بین الدول المشاركة التي كانت مثمرة ولعلها فتحت باب من اجل معالجة الكثير من الاختناقات التي تعاني منها المنطقة.

ورأى الجواهري ان قمة بغداد بشكل عام كانت خطوة ايجابية لكن حُملت القمة اكثر من طاقتها لان دولة العراق من حيث المبدأ ضعيفة و ليست لها القوة الكفاية لحلحلة كل الواضيع الشائكة في المنطقة على سبيل المثال المصالحة بين ايران والسعودية او بين السعودية وتركية او بين مصر وقطر.

وحول موضوع عدم التدخل بشؤون العراق الداخلية، قال الجواهري ان قرار عدم التدخل في شؤون الدولة العراقية لايرتبط بشخص او طرف معين بل مرتبط بقوة الدولة بشكل عام ومتى ما كانت الدولة قوية في ذلك الحين لاتفكر اي دولة ولا تستطيع ان تتدخل في شوؤن العراق الداخلية، لذا يتطلب من الدولة العراقية ان تكون قوية حتى لا تتدخل اي دولة في شؤونها الداخلية والخارجية.