طالبان وغنائم انسحاب الاميركان

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وحصل ذلك بعد الفوضی التي تخللت الانسحاب الاميركي من افغانستان والذي تسبب في تفجيرات ارهابية استهدفت المحتشدين في مطار كابل بانتظار طائرة تخرجهم من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

في مجال اخر، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية الاسيرة الفلسطينية انهار الديك.

وتقترب انهار، وهي ابنة الخمسة والعشرين عاما، من موعد ولادة طفلها لكنها خلف القضبان.

اما في المغرب العربي، فقد اعلنت الجزائر قبل ايام، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب. واعربت المغرب عن أسفها للقرار الجزائري والذي أثار تفاعلاً کبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هناك قطيعة من نوع اخر، لكن هذه المرة يبدو انها ستنتهي. فبعد قطيعة سنوات، زار مستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد قطر والتقى اميرها تميم بن حمد ال ثاني. الزيارة التي حملت عنوان الايجابية وانهاء الخلافات اثارت اسئلة كثيرة حول الانعطافة الاماراتية تجاه قطر.

وفي مصر، يعاني اصحاب المراكز الاولى في الجامعات من عدم وجود فرص لتعيينهم في وظائف الدولة وهذا ما أثار تفاعل کبير في مواقع التواصل الاجتماعي.