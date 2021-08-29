الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا..هل حصل صالح على الدعم المصري لترشحه للرئاسية؟

ليبيا..هل حصل صالح على الدعم المصري لترشحه للرئاسية؟
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، غادر القاهرة أمس السبت بعد زيارة لأيام، تشاور خلالها مع المسؤولين باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، بشأن رغبته الترشح للرئاسة في الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

العالم - ليبيا

وبحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى صالح في الترشح خلال الانتخابات المقبلة، لكنه ما زال متردداً، ويسعى لحشد دعم قوي خلفه، في مواجهة المرشحين المحتملين الذين أعلنوا خوض السباق، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وأضافت أن كافة القوى الإقليمية الكبرى ما زالت تبحث عمن يمثلها في الانتخابات، في ظل الرغبة الدولية الحثيثة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الليبية في موعدها، مشيرة إلى أن المرشح الأقرب للقاهرة هو باشاغا، في ظل ما يملكه من تأثير قوي في المنطقة الغربية ومصراتة.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس النواب الحالي يظل خياراً قوياً من المنطقة الشرقية، خصوصاً في ظل عدم رغبة مصر في ترشح قائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمسك حتى اللحظة بقرار الترشح رغم معارضة الجانب الأكبر من حلفائه، بالإضافة لافتقاده لبعض شروط الترشيح المطروحة حتى الآن.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ليبيا.. مخاوف من انفجار الوضع بعد تصاعد التوتر بين الحكومة والبرلمان

ليبيا.. الدبيبة يرد على تهديدات البرلمان

ترحيب أممي في ليبيا بتشكيل 'قوة مشتركة' وسط غياب المواقف الرسمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز المباريات العالمية ليوم الأحد 29 أغسطس 2021

وزير الصناعة الايراني: لن ننتظر رفع الحظر

ليبيا..هل حصل صالح على الدعم المصري لترشحه للرئاسية؟

اللواء باقري: أميركا خرجت من افغانستان بهزيمة مذلة

لبنان: 3 حرائق في عيناتا وبنت جبيل في جنوب لبنان

ماكرون يصل أربيل قادما من بغداد