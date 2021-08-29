تعرف على كيفية تغيير الخط في هواتف سامسونغ!

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وتستطيع تغيير شكل أيقونات الهاتف والأدوات المصغرة التي تستخدمها في الهاتف، كما يمكنك تغيير نوع الخط الذي يستخدمه الهاتف ليناسبك.

وتعتبر هذه الطريقة أحد أفضل الطرق لتخصيص الهاتف وجعله مختلفًا عن باقي الهواتف.

طريقة تغيير الخط في هواتف سامسونغ

تعمل هذه الطريقة حصرًا مع هواتف سامسونغ من مختلف الإصدارات والعائلات، لذلك يجب أن تمتلك هاتف غالاكسي من سامسونغ وتقوم بتحديثه لأحدث نسخة من النظام.

وبعد ذلك توجه إلى إعدادات الهاتف عبر سحب الشاشة من الأعلى واختيار ترس الإعدادات.

ومن ثم اختر Display، وتجد بداخله عدة اختيارات للتحكم في إعدادات الشاشة، وبعد ذلك اختر داخله إعدادات حجم الخط وشكله.

وتجد ضمن هذا الاختيار جميع الأمور التي يمكنك تغييرها فيما يتعلق بخط النصوص، حيث تستطيع جعل الخط يصبح أعرض أو أخف وغيرها من الأمور.

ويمكنك ايضًا اختيار شكل وتصميم الخط الذي ترغب في استخدامه، وذلك عبر الضغط على شكل الخط واختيار أحد الخطوط المتاحة.

وإذا لم تعجبك الخطوط الموجودة داخل القائمة المثبتة مسبقًا من سامسونغ، فإنك تستطيع تحميل الخط الذي ترغب فيه عبر الضغط على اختيار تحميل الخط.

ويمكنك تغيير حجم الخط كما يناسبك، ولكن يجب أن تراعي تصميم الصفحة بشكل عام، حيث يتسبب تكبير الخط أو تصغيره في تغيير تصميم الصفحة بالكامل.

اختيارات التخصيص الأخرى في أندرويد

يعطيك أندرويد كامل الحرية في تخصيص شكل هاتفك وتحويله إلى الشكل الذي تحبه وترغب فيه.

وذلك عبر الاعتماد على تطبيقات واجهة مخصصة يمكنك استخدامها مثل Nova Launcher الذي يعتبر أشهرها.

كما يمكنك تثبيت أيقونات مختلفة لتغيير شكل الهاتف لتناسب الخلفية التي تستخدمها.

وتسمح لك بعض التطبيقات بتصميم الأدوات المصغرة الخاصة بك وتغيير تصميم الواجهة تمامًا.

ولذلك تجد بعض هواتف سامسونج تستخدم واجهة مختلفة عن واجهة OneUI الرسمية من الشركة، وتعجب هذه الحرية بعض المستخدمين الذين يفضلون اقتناء هواتف أندرويد.