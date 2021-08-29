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حماس تحمل الاحتلال تبعات استمرار الحصار..

المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار التصعيد حتى فك الحصار عن غزة

المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار التصعيد حتى فك الحصار عن غزة
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن فعاليات الشباب الثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة حتى رفع الحصار عن القطاع.

العالم - فلسطين

وأضافت اللجان في تصريح صحفي "أن الشباب سيبتكر أدوات جديدة لاجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة".

ولفتت إلى أن القصف على مواقع المقاومة لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته لانتزاع حقه في الحياة بحرية وكرامة.

وحذرت الاحتلال من التمادي في عدوانه وتغوله بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وأن يدرك أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك.

من جانبها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات ونتائج تشديد الحصار على قطاع غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم اليوم الأحد، في تصريح له "إن هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار".

وأضاف برهوم: " نحي صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر في وجه الاحتلال والحصار والاستيطان في غزة ونابلس وجنين والقدس والخليل".

وأكد "أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل مطلقاً بسياسات الاحتلال أو المساومة على حقوقه الوطنية، مشددًا على الاستمرار في النضال والكفاح لانتزاع هذه الحقوق".

ودعا برهوم الجميع إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره، لافتاً إلى أن الهدوء أو الاستقرار لن يتحقق ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة.

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حماس تحمل الاحتلال تبعات استمرار الحصار.. المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار التصعيد حتى فك الحصار عن غزة