برهم صالح: استقرار المنطقة مرتبط بسوريا والعراق

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها صالح أثناء استقباله السفير السوري لدى بغداد سطام جدعان الدندح، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وتناول اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة.

كما بحث اللقاء أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب.

وأكّد الرئيس العراقي أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات.

ودعا إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من مؤتمر بغداد الذي غابت عنه سوريا.