تصعيد مستمر لقوى العدوان في الحديدة وثلاث شهداء بقصف على صعدة

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 338 خرقاً بينها محاولة تسلل في الجاح واستحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وكيلو16 والجاح.

ومن بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة و الدريهمي والجاح والجبلية و التحيتا.

ونفذت قوى العدوان 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 206 قذائف و287 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة.

وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.