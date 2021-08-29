حقائق لا نعرفها عن مطهر اليدين

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وجاء في الدراسة أن هناك بعض الحقائق بشأن هذه المادة لا يعرفها الكثيرون، وعن ما إذا كان استخدامه جيدا، مثل الغسيل بالماء والصابون، أم إن بعض الأنواع أكثر فاعلية من غيرها.

لا ينظف اليدين

قد يقضي المطهر على الجراثيم، لكنه لا يترك يديك خاليتين من الأوساخ التي يمكن أن تجعل من الصعب على المطهر القيام بعمله. لذلك حاول فركه مع رغوة الصابون بعد القيام ببعض الأشياء، مثل: البستنة، أو اللعب في الهواء الطلق، أو صيد الأسماك، أو التخييم.

الثاني بعد الصابون

لا يقتصر دور الماء والصابون على التنظيف والتعقيم فحسب، بل إنهما في الواقع أكثر فاعلية بقتل الجراثيم مثل: نوروفيروس، وكريبتوسبوريديوم وغيرهما. لا يستطيع مطهر اليدين _أيضا_ التخلص من المواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثلما يفعل الصابون.

ليست كل المطهرات متشابهة

يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، باستخدام المطهرات التي تحتوي على 60% كحول على الأقل. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من حصولك على أكبر قوة قتل للجراثيم لكل مضخة.

يمكن أن تكون خطيرة

أفضل معقمات الأيدي تعتمد على الكحول. هذا يعني أنها قابلة للاشتعال أيضا. تأكد من الاحتفاظ بزجاجات مطهر اليدين في مكان آمن وبعيد عن اللهب أو الحرارة العالية.

مكونات سامة

وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الميثانول في أكثر من 100 علامة تجارية من معقمات الأيدي. هذا نوع من الكحول يمكن أن تمتصه بشرتك ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء والصداع وتشوش الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو حتى الموت. يمكنك العثور على قائمة العلامات التجارية التي يجب تجنبها على موقع الويب الخاص بإدارة الغذاء والدواء.

لا يقضي على الإنفلونزا

أظهرت إحدى الدراسات أن معقم اليدين قد لا يعمل بشكل جيد إذا كان المخاط معلقا على يديك. يقول الخبراء إن سمك المخاط يساعد في حماية الجراثيم والحفاظ عليها. لذا فان غسل اليدين هو أفضل طريقة بعد العطس.

لا تفرِط بالاستخدام

يمكن أن يؤدي الكحول الموجود في معقم الأيدي إلى جفاف الجلد وتشققه ما يترك بابا مفتوحا للجراثيم. استخدم فقط ما يكفي في كل مرة لمنع حدوث ذلك. يمكنك وضع المستحضر مباشرة بعد جفاف يديك لتهدئة أي تهيج.

استعمال خاطئ

يجب أن تكون يداك خاليتين من الأوساخ حتى يعمل معقم اليدين بالطريقة التي يجب أن يعمل بها. ضخ مرة إلى مرتين في راحة يد واحدة. افرك يديك، بما في ذلك بين أصابعك، حتى تجف يداك ثم عاود الضخ.

يمكن صنعه في المنزل

تعتبر العلامات التجارية التي تم شراؤها من المتجر هي الأفضل، لكن إذا كان من الصعب العثور على معقم الأيدي، فيمكنك صنعه بنفسك اغسل يديك قبل أن تبدأ ثم امزج 4 أكواب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب بيروكسيد الهيدروجين، و 4 ملاعق صغيرة من الجلسرين، مع كوب من الماء المقطر أو الماء الذي تم غليه وتبريده في وعاء بلاستيكي أو زجاجي نظيف.

التسمم

لا يتطلب الأمر سوى ملعقتين من معقم اليدين للتسبب بالتسمم الكحولي وحتى أقل من ذلك عند الأطفال الصغار. احتفظ بمعقم اليدين بعيدا عن متناول الأطفال حتى يحين وقت استخدامه.