مجدداً.. مجلس النواب العراقي يؤجل انعقاد جلسته

العالم-العراق

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب، إن "البرلمان قرر تأجيل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر".



وكان مجلس النواب، قد قرر في وقت سابق من اليوم، تأجيل عقد جلسة اليوم لمدة ساعة واحدة، لعدم وجود النصاب القانوني.

وفي وقت سابق رجح عضو مجلس النواب، جمال فاخر، استكمال النصاب لعقد جلسة البرلمان اليوم واستكمال التصويت على القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وقال فاخر، ان "حضور اعضاء البرلمان ما زال مستمرا، وهو حاليا يتجاوز الـ 140 نائبا من جميع الكتل السياسية، وهنالك رغبة واضحة من البرلمانيين لاستكمال النصاب وعقد الجلسة والتصويت على القوانين المدرجة على جدول الاعمال".

واضاف ان "الوضع حرج وهنالك العديد من الالتزامات والقوانين المهمة الواجب استكمالها في هذه المرحلة، خصوصا مع اقتراب نهاية الدورة الحالية واجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل"، مشددا على "اهمية تفعيل دور البرلمان بالمرحلة المتبقية من هذه الدورة لايصال رسالة ايجابية الى الشارع".