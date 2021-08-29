إقبال هائل على Fold 3 وFlip 3 يفاجئ سامسونغ‎‎

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وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي، تم تقديم 450.000 طلب مسبق لحجز كلا الجهازين القابلين للطي من سامسونغ، فيما تشير أحدث التقارير إلى أن الطلبات المسبقة في موطن سامسونغ وحده تجاوزت 800.000 وحدة.

وذكر موقع ”سام موبيل“ المقرب من الشركة الكورية الجنوبية، أن ”سامسونغ“ اعتبرت ذلك تجاوبا مفاجئا لا يصدق من جانب السوق تجاه هواتف سامسونغ الذكية القابلة للطي، في الوقت الذي تعتبر التجربة فيه شابة وقاصرة على فئة ضيقة من المستخدمين رغم إصدار الجيل الثالث من الهاتفين.

وبحسب الموقع، تركز الشركة الآن على بيع هذه الأجهزة فعليًا، وتواصل تحسين أجهزتها القابلة للطي بشكل كبير وجعلها أرخص، ويبدو أن هذه الخطوات تحقق الهدف لأن الطلبات المسبقة للأجهزة الجديدة مثيرة للإعجاب.

ويتوقع محللو السوق الآن أن يصل إجمالي الطلبات المسبقة لجهازي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 إلى ما لا يقل عن 600000 وحدة مجتمعة.

من المهم ملاحظة أن هذا الرقم لا يمثل سوى الطلبات المسبقة للوحدات التي يتم توصيلها بواسطة شركة النقل، وإذا تم حساب الوحدات غير المؤمنة أيضًا فقد يتجاوز إجمالي الطلبات المسبقة أكثر من 800.000 وحدة.

ويشير أحدث تقرير إلى أنه من بين 800.000 طلب مسبق تم إجراؤه في كوريا الجنوبية، كان 60٪ منها لهاتف Galaxy Z Flip 3 الشقيق الأًصغر الصدفي.

وبسعر 999 دولارًا، تكون نقطة السعر جذابة بما يكفي لجعل الكثير من العملاء الجدد يشترون أول هاتف ذكي قابل للطي.

وبحسب المحللين، فإن هذه الأرقام تعتبر تحسنا كبيرا مقارنة بالهواتف السابقة، حيث أن الشركة تلقت فقط 80.000 وحدة من Galaxy Z Fold 2 مسبقًا في كوريا الجنوبية عندما تم إطلاقه العام الماضي.

ويرى الموقع أنه بهذا المعدل، فإن الهواتف الذكية الجديدة القابلة للطي تبيع بالفعل أفضل من سلسلة الهواتف الرائدة التقليدية من سامسونغ، حيث وصلت الطلبات المسبقة إلى ضعف تلك الموجودة في سلسلة Galaxy S21، ومرة ونصف من سلسلة Galaxy Note 20.

وأكدت الشركة رسميًا أن حجم الطلب العالمي المسبق لهاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 قد تجاوز الآن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن.

وأكد ”سام موبيل“ في تقريره أن ”الفئة السكانية الأصغر سنا هي التي تحرص بشكل خاص على شراء الهواتف الذكية الجديدة القابلة للطي.