قيرغيزستان تعلن موعد إعادة إجراء إنتخاباتها البرلمانية في البلاد

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وذكر المكتب الصحفى للرئيس - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، اليوم الأحد - أنه بموجب مرسوم رئيس الجمهورية، ستجرى انتخابات أعضاء الدورة الجديدة للمجلس الأعلى لجمهورية قيرغيزستان في 28 نوفمبر.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن دخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس القانون الدستوري للجمهورية، والذي نص على إجراء جديد بشأن انتخاب المشرعين في البرلمان.

وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة قد أجريت فى أكتوبر 2020، وأعقبتها اضطرابات حاشدة وسط مخاوف بشأن شراء الأصوات، ألغت على إثرها لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات وتقدم رئيس الجمهورية آنذاك سورونباي جينبيكوف باستقالته.

وتعهد جاباروف، الذي تولى السلطة خلفًا لجينبيكوف، بأن تتمتع جميع الاستفتاءات والانتخابات بالشفافية في ظل حكمه.