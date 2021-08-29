الجزائر..إيقاف نبيل القروي بمدينة تبسة على الحدود مع تونس

العالم - الجزائر

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قوات الأمن الجزائرية بالمحافظة القريبة من الحدود التونسية داهمت منزلا كان يقيم به القروى به سرا منذ بضعة أيام عقب دخوله الأراضى الجزائرية بطريقة غير شرعية، بعد أن تواصل مع نائب برلماني جزائري سائق يملك الشقة.

ومن المرتقب أن يمثل نبيل القروى غدا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الجزائرية تمهيدا لترحيله إلى بلاده بحسب ما أكدته وسائل إعلام جزائرية محلية.

وفي ديمسبر العام الماضي، قضت محكمة في تونس العاصمة بسجن قطب الإعلام نبيل القروى بتهمة الفساد المالي.

والقروي هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب فى البرلمان، وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة منافسا لقيس سعيد.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، مشاركة عثمان الجرندى، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، فى الاجتماع الوزارى التشاورى لدول الجوار الليبى الذى سينعقد بالعاصمة الجزائرية يومى 30 و31 أغسطس الجارى.

وأكدت الخارجية التونسية في بيان لها أن الوزير سيلتقى بنظرائه المشاركين في هذا الاجتماع والمسؤولين الأمميين ولاسيما وزير الخارجية الجزائري وأمين عام جامعة الدول العربية ويان كوبيش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التي سيتم التباحث معها في خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل اخرى تخص العلاقات الثنائية.

كانت الجزائر قد أعلنت رسميا،يوم السبت، احتضانها لاجتماع وزاري لمجموعة دول جوار ليبيا، ينعقد يوم غد الاثنين، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة التى تعيشها البلاد، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وينعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة دول جوار ليبيا،يوم الاثنين، في الجزائر، حيث أعلنت كل من مصر وتونس وليبيا والسودان والتشاد والنيجر، موافقتها على الحضور.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضًا ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ويقتصر الاجتماع على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا، ويهدف إلى مساعدة البلاد على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها.

وفي السياق نفسه نقلت وسائل إعلام بأنه يجري التنسيق بين السلطات الجزائرية والتونسية لاتخاذ القرار المناسب في شأن القروي حيث لم تصدر الجهات الأمنية أو القضائية الجزائرية أي بيان رسمي لحد الآن حول توقيفه.