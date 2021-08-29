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"100 ألف دولار" مكافأة الابتعاد عن الهاتف الذكي لمدة عام

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصبح، اليوم، التخلي عن استخدام الهاتف الذكي لمدة يوم كامل أمر بالغ الصعوبة، فماذا عن أسبوع أو شهر، أو سنة كاملة؟ وماذا لو يوجد من هو على استعداد لدفع مبلغ 100 ألف دولار مقابل ذلك.

العالم - منوعات

أعلنت شركة "فيتامين ووتر" التابعة لشركة كوكا كولا، عن مسابقة تهدف إلى التشجيع على العودة إلى حياة منتصف تسعينيات القرن الماضي، حينما لم يكن إدمان الهواتف الذكية قد استشرى بهذا الشكل، حسبما ذكر موقع bgr.

وأوضح الموقع إنه على الراغبين في المشاركة في المسابقة نشر صورة الإعلان عن المسابقة على حساب تويتر أو وإنستغرام الخاص بهم، مرفقة باسم الشركة VitaminWater.

كما ينبغي أن يرفق المنشور بإيضاح للأسباب التي ترغبك في أخذ قسطا من الراحة بعيدا عن الهاتف الذكي لمدة عام، كما ينبغي أن يخبر المستخدم بما سيفعله لتجاوز فترة العام دون أن يمسك بهاتفه الذكي، ونوهت الشركة إلى أن ضرورة إضافة الهاشتاغات #nophoneforayear و #contest إلى المنشور ذاته.

وحددت الشركة موعدا نهائيا للتقدم للمسابقة هو 8 يناير/كانون الثاني 2019 ، لذا على من يرغب المشاركة في تلك المسابقة أن يتأكد من نشر مشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة القادمة كما يمكن مشاركة المنشور حتى أربع مرات.

ولم توضح الشركة كثيرا من التفاصيل حول الآلية التي سيتم التحقق بها من مصداقية المشارك في الابتعاد تماما عن الهاتف، إلا أنها ألمحت إلى استخدام اختبار كشف الكذب في مرحلة ما.

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