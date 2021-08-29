مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر هجوم صاروخي على منزل قرب مطار كابول

العالم - افغانستان

وشهد محيط مطار كابول الدولي انفجارا بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي جون بايدن من هجمات وشيكة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أفغانية، الأحد، أن انفجار كابول ناتج عن هجوم صاروخي فيما يبدو، كما أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد من المنطقة قرب المطار، وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار ناجم عن قذيفة "أر بي جي" سقطت على أحد المنازل في المنطقة القريبة من المطار.

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجوم دام في مطار العاصمة الأفغانية؛ حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر أمس بعد تفجير مطار كابل من أن هجوما جديدا وشيكا "محتمل جدا".

وقال بايدن في تصريحات، أن قادة عسكريين أبلغوه باحتمال وجود هجوم خلال الـ24 – 36 ساعة المقبلة في كابول.