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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: ارتفاع عدد قتلى المرتزقة في القصف الصاروخي على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الى 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق
أ ف ب عن البنتاغون: واشنطن نفّذت ضربة جوية في كابول استهدفت آلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية
رويترز عن مسؤولين أمريكيين: أمريكا نفذت ضربة عسكرية في كابول
البيت الأبيض: بايدن يستقبل الأحد رفات العسكريين القتلى في كابول
أ ف ب: انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
أفغانستان حركة طالبان تعلن عن استعدادها لتسلم مطار كابول مع انتهاء انسحاب القوات الأميركية
مراسم العالم: أنباء عن وصول زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده الى ولاية قندهار منذ 4 ايام وأنه اجتمع بعدد من قيادي الحركة وكبار القوم في الولاية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعين وزير الطرق والإسكان السابق محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-08-2021
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الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.