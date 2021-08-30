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الايراني 'خير الله زادة' يحصد ذهبية الالعاب البارالمبية في طوكيو 2020

الايراني 'خير الله زادة' يحصد ذهبية الالعاب البارالمبية في طوكيو 2020
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

فاز بطل منتخب الجودو الايراني للمعاقين "محمد رضا خيرالله زادة"، بالميدالية الذهبية في الالعاب البارالمبية بطوكيو2020.

العالم - ايران

وخاض "خيرالله زادة" الاحد، منافسات الوزن فوق 100 كغم - مستوى B2 امام خصمه الجورجي "تشيكويدزه"، ليفوز عليه بالنقطة الكاملة في اقل من 3 دقائق، ويخطف ذهبية هذا السباق.

وبهذه النتيجة، فقد ارتفع حصاد البعثة الايرانية المشاركة في اولمبياد طوكيو للمعاقين 2020، الى 3 ذهبيات و4 فضيات كما ارتقت الى المركز الـ 16 بجدول الميداليات.

وتجدر الاشارة ايضا، بأن منتخب الجودو الايراني للمعاقين حصل على مداليتين ذهبيتين في الالعاب البارالمبية اليوم؛ الاولى كانت من نصيب اللاعب "وحيد نوري" والثانية ذهبت الى خيرالله زادة.

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