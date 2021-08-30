الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

'طالبان' تتعهد بظهور زعيمها على الملأ عمّا قريب (صورة)

'طالبان' تتعهد بظهور زعيمها على الملأ عمّا قريب (صورة)
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدثان باسم "طالبان" يوم الأحد أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

العالم-افغانستان

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "إنه في قندهار.. يقيم هنا منذ البداية".

من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه "سيظهر قريبا بشكل علني".

ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت "طالبان" السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس "طالبان" الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابل، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات، وتعتبر قندهار مهد الحركة.

روابط ذات صلة

طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل

ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان في قندهار منذ 4 ايام!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توابل لضبط مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها

مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول

شاهد..وجبات مجانية مدى الحياة لرجل أطفأ حريقا أمام مطعم

السعودية ستستقبل العمالة المصرية الوافدة

المناعة الطبيعية أقوى بكثير من لقاح 'فايزر' في الحماية ضد متغير 'دلتا'

'طالبان' تتعهد بظهور زعيمها على الملأ عمّا قريب (صورة)