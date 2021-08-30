'طالبان' تتعهد بظهور زعيمها على الملأ عمّا قريب (صورة)

العالم-افغانستان

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "إنه في قندهار.. يقيم هنا منذ البداية".

من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه "سيظهر قريبا بشكل علني".

ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت "طالبان" السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس "طالبان" الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابل، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات، وتعتبر قندهار مهد الحركة.