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خلال لقائه نظيره الإيراني..

فيصل المقداد يشيد بسماحة قائد الثورة الاسلامية

فيصل المقداد يشيد بسماحة قائد الثورة الاسلامية
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان، عن تقديره وامتنانه الخاص لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي مهنئا الشعب الإيراني على إجراء انتخابات ملحمية .

العالم-سوريا

وعبر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، (الأحد) ، عقب لقائه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في دمشق ، عن شكره الخاص لقائد الثورة الاسلامية وقدم تهانيه للشعب الإيراني إجراء على اجراء انتخابات ملحمية.

وأشار إلى الوضع في أفغانستان ، وأضاف ان الدول الغربية التي ارسلت قواتها الى افغانستان، سواء في اطار الناتو أو القوات الأميركية منيت بهزيمة نكراء .

وأضاف وزير الخارجية السوري: "نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفنا معا وقاومنا الإرهاب والحرب التي فُرضت على سوريا".

وأشار إلى برنامج إيران النووي والضغط الأميركي ضد هذا البرنامج ومقاومة إيران الشديدة في هذا الصدد وقال: "هذه المسألة أثبتت أن الشعب الإيراني بكل أطيافها لن يستسلم أبدًا وان إرادة الشعب الإيراني برهنت انه لن يقبل الاستسلام .

وتابع وزير الخارجية السوري: "مقاومة إيران وسوريا وكل من يحاول تحقيق العدالة والحرية والحفاظ على استقلالهما ستهزم الإرهاب في نهاية المطاف وتثبت أنه لا يمكن لأحد أن يشك في قدراتنا".

وتطرق إلى العقوبات التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها على سوريا وعلى الشعب الإيراني وقال: "هذه العقوبات جهود غير إنسانية وغير أخلاقية والضحايا الرئيسيون لذلك هم الشعوب ، لكنها كانت فرصة في كل من إيران وسوريا للاضطلاع بالتنمية الاقتصادية والثقافية".

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