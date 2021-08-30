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الدبيبة يبحث مع الخصاونة ديون ليبيا للأردن في المجال الصحي

الدبيبة يبحث مع الخصاونة ديون ليبيا للأردن في المجال الصحي
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع نظيره الأردني، ملف "الديون القائمة على ليبيا بالمجال الصحي"، كما اتفقا على عقد اجتماع للجنة الليبية الأردنية بعد توقف دام سنوات.

العالم - ليبيا

وأفاد المكتب الإعلامي لدبيبة عبر "فيسبوك"، بأن رئيس الحكومة الليبي عقد الأحد مع نظيره الأردني بشر الخصاونة في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، جلسة عمل موسعة بحضور وفد وزاري مرافق وعدد من الوزراء من الجانب الأردني.

ونوقش في هذه الجلسة ملف الديون القائمة على ليبيا في المجال الصحي التي لم يتم معالجتها وتسديدها منذ عدة سنوات.

وفيما لم يذكر البيان نتائج المباحثات بشأن ملف الديون أو حجمها، قالت وكالة أنباء "بوابة الوسط" الليبية إن "جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة كشفت بوقت سابق أن قيمة الديون تبلغ نحو 310 ملايين دولار، منها 250 مليونا للمستشفيات الخاصة التي عالجت الليبيين و60 مليونا للفنادق التي نزل فيها هؤلاء".

من ناحية أخرى، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية الأردنية بالعاصمة طرابلس في الفترة القادمة بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009، وتكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة لتحديد موعد لعقد اللجنة وجدول أعمالها.

كما جرى خلال الجلسة التنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس، وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش هذا المعرض.

كما تم الاتفاق على بحث التعاون في مجال التعليم والتدريب من خلال زيارة لوزيري التعليم العالي والتقني إلى المملكة الأردنية.

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