حماس تهاجم عباس بسبب لقائه بوزير الحرب الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، أن عباس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية ويعمل على تجميل وجه الاحتلال.

ودعا القانوع كل مكونات شعبنا وقواه الحية لتشكيل جبهة رفض لهذا السلوك المشين والذي لا يمثل شعبنا إنما يمثل عباس نفسه.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى وزير حرب الاحتلال بيني غانتس مساء الأحد بمدينة رام الله.

وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، أضاف الشيخ أن "اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها".

من جانبه، قال غانتس في بيان له إنه "أكد لعباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف أنهما "بحثا الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية وغزة".