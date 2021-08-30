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العراق.. مقتل قياديين لـ'داعش' واعتقال ثالث في ديالى

العراق.. مقتل قياديين لـ'داعش' واعتقال ثالث في ديالى
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي بالإضافة إلى القبض على آخر.

العالم-العراق

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، مساء الأحد، أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي.

وأشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كل من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق.

وتمكنت أجهزة الاستخبارات العراقية، في 25 أغسطس/آب الجاري، في عملية نوعية، من قتل قياديين اثنين واعتقال 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في حزام العاصمة وعدة محافظات في البلاد.

يذكر أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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العراق.. مقتل قياديين لـ'داعش' واعتقال ثالث في ديالى

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