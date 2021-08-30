دبلوماسي امريكي: القوات الامريكية ستبقى في العراق

العالم-العراق

وبحسب "كردستان 24"، فقد قال بالادينو ان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفهم أهمية منطقة كردستان العراق والعراق عموما، والأوضاع مختلفة بين العراق وأفغانستان فلكل بلد خصوصيته.

واضاف القنصل العام الأمريكي لدى أربيل قائلا "نحن ملتزمون بالعلاقات طويلة الأمد مع كردستان والعراق، ان العلاقات بين الاكراد وامريكا اقوى من اي وقت آخر وستستمر".

وتابع بالادينو "لا تغيير في السياسة الأمريكية إزاء كردستان والعراق، والرئيس بايدن واحد من الرؤساء الذين يتمتعون بتفهم عميق ولديه صداقة جيدة مع قادة كردستان العراق، والحكومة الأمريكية باقية في منطقة كردستان والعراق، وسنبقى معا لمدة طويلة والرئيس بايدن ملتزم جدا بتقوية وتطوير هذه العلاقات"، حسب قوله.

وقال بالادينو باللغة الكردية "أرغب في إيصال هذه العلاقات الى مستوى أكبر وذلك لمصلحة منطقة كردستان العراق وأمريكا".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن في بيان صدر عن مكتبه نهاية الشهر الماضي ، على المضي في تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه في ما يخص عدم وجود أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مؤكداً أن العراق "ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبه، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين".

واتفق العراق وواشنطن، في البيان الختامي الصادر عن حكومتي البلدين، خلال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بينهما نهاية الشهر الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية القتالية من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أنه بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية ستنتقل العلاقة الأمنية بين البلدين بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.