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وصول 118 صيادا يمنيا إلى الحديدة بعد احتجازهم في سجون إريتريا

وصول 118 صيادا يمنيا إلى الحديدة بعد احتجازهم في سجون إريتريا
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، 118 صيادا في مينائي الاصطياد السمكي بالحديدة، والخوبة، الذين أحتجزوا في سجون إريتريا لفترات متفاوتة.

العالم - اليمن

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد وموانئ الاصطياد في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن 68 صيادا وصلوا الليلة الماضية إلى ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة.

وأشار إلى وصول 50 صيادا الليلة قبل الماضية إلى ميناء الخوبة السمكي بعد احتجازهم من قِبل السلطات الإرتيرية، وإيداعهم السجون لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

ووجّه الدانعي بإيلاء الصيادين العائدين كل الرعاية والاهتمام، والعمل على تهيئة الظروف والإمكانيات لممارسة حياتهم الطبيعية، وبما يمكّنهم من التغلب على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في ظل استمرار الحصار.

وأدان ما تقوم به دولة إريتريا إلى جانب دول العدوان من ممارسات عدائية ضد الصيادين، واستمرارها في تضييق الخناق عليهم.

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