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نائب عراقي: الانتخابات ستجري في موعدها إلا في هذه الحالة

نائب عراقي: الانتخابات ستجري في موعدها إلا في هذه الحالة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا، اليوم الاثنين، ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد إلا في حال حصول ظروف قاهرة تجعلنا ملزمين على تأجيلها.

العالم-العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن كنا قوله، إن "إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه لا يمكن الحكم عليه حتى اللحظة لعدة اعتبارات، حيث ان تأجيلها يرتبط فقط بحصول ظروف قاهرة تمنع اجراءها في موعدها"، مبينا ان "من بين الظروف القاهرة هو حصول كوارث طبيعية كالفيضانات او الحرائق او ربما الحروب وغيرها من الظروف الاخرى التي تجعلنا ملزمين على وضع الانتخابات بعيدة عن الأولويات".

واضاف كنا، انه "دون تلك الظروف فإنه باعتقادنا ان الانتخابات ستجري في موعدها رغم وجود انسحابات وانتقادات كثيرة والعديد من المؤشرات على الوضع الحالي"، لافتا الى ان "اي اجتماعات تجري هنا وهناك قد تتركز على توفير الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن اقامتها بالشكل الذي يطمح له الاغلب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 10 أكتوبر 2021. وتحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين سينتخبون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

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