الصحة الايرانية: 33780 إصابة جديدة و669 وفاة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 33 ألفا و780 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و960 ألفا و 744 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4918 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7886 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 175 ألفا و 405 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 669 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 107151 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 18.551.946 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 8.389.296 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 26.941.260 جرعة.



واشار التقرير الى انه مع تطعيم 765134 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحطم الرقم القياسي للتطعيم الجماعي اليومي في البلاد.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و780 ألفا و 305 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة.