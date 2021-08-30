القطيعة بين النظام والشعب

العالم - حديث البحرين

ويسلط برنامج "حديث البحرين" الضوء على ما يسجل على النظام البحريني في انه بارع جدا في حصد الخيبات نتيجة مخططاته مساعيه لاحداث شرخ طائفي ومشروع فتنة في البلاد.

ويبحث برنامج "حديث البحرين" في تعبير البحرينيين وبكل انتماءاتهم وطوائفهم عن القطيعة مع النظام في مجالات عدة أبرزها رفضهم القاطع للتطبيع مع العدو فإلى متى سيبستمر النظام البحريني في معاداة الشعب وهل يستطيع كسر الردة البحرينيين عبر ممارساته القمعية.

كما تطرق البرنامج الى تحذير آية الله الشيخ عيسى قاسم من مخطط تنفذه حكومة سلمان بن حمد لتفكيك المعارضة السياسية في البلاد، مؤكدا ان الحكومة تواجه ضغطا من المعارضة للتخلص منه بلا ثمن مجد للشعب البحريني.

والقى البرنامج الضوء على ما قالته جمعية الوفاق البحرينية بان الاعتداءات على موسم عاشوراء اعادت ضخامة الازمة وانعدام التعايش بين الحكم والشعب البحريني، وان النظام يحجب أي حديث عن الحاجة للإصلاح السياسي الشامل،

وبحث برنامج "حديث البحرين" في معنى أن يقاطع نظاما بحد ذاته شعبا وهو المكون الرئيسي في المجتمع البحريني أكد ضيف البرنامج النائب البحريني السابق د. جلال فيروز من لندن أن أسرة آل خليفة حينما تم تنصيبها وجلبها الى البحرين بواسطة البريطانيين اعتبروا انفسهم بأنهم فاتحين، وانه قد أصبح العباد والبلاد عبيدا وتحت إمرتهم، واعتبروا بأن البحرين هو بستان لآل خليفة يرتعون فيه كيفما يشاؤون، ولذلك ليس لديهم أي اعتبار تجاه الابناء من الشعب.

ويتم مناقشة موضوع عمليات الاعتقال المستمرة بحق الشعب البحريني مع ضيفا الحلقة :

- النائب البحريني السابق د. جلال فيروز من لندن

- الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس الشبر من استوكهولم.

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